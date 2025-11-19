Habertürk
        Finike'de Gazze için yardım toplandı

        Finike'de Gazze için yardım toplandı

        Finike ilçesinde düzenlenen kermeste toplanan 730 bin lira Gazze'ye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:12 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:15
        Finike'de Gazze için yardım toplandı
        Finike ilçesinde düzenlenen kermeste toplanan 730 bin lira Gazze'ye gönderildi.

        Finike Müftülüğünce Ayşe Akın Camii'nde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen 730 bin lira, Gazze'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırıldı.

        Gelirin dekontu da ilçe kaymakamı Musa Kazım Çelik'e teslim edildi.

        Kaymakam Çelik, Gazze'deki insani krizin son bulması için yapılan yardımların çok değerli olduğunu belirterek kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

