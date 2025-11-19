Finike'de Gazze için yardım toplandı

Kaymakam Çelik, Gazze'deki insani krizin son bulması için yapılan yardımların çok değerli olduğunu belirterek kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

Finike Müftülüğünce Ayşe Akın Camii'nde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen 730 bin lira, Gazze'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırıldı.

