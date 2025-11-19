Finike'de Gazze için yardım toplandı
Finike ilçesinde düzenlenen kermeste toplanan 730 bin lira Gazze'ye gönderildi.
Finike Müftülüğünce Ayşe Akın Camii'nde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen 730 bin lira, Gazze'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırıldı.
Gelirin dekontu da ilçe kaymakamı Musa Kazım Çelik'e teslim edildi.
Kaymakam Çelik, Gazze'deki insani krizin son bulması için yapılan yardımların çok değerli olduğunu belirterek kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.
