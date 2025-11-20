Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da okullara spor malzemesi dağıtıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Kumluca'daki okullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:24 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:24
        Kumluca'da okullara spor malzemesi dağıtıldı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Kumluca'daki okullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Destek kapsamında okullara basketbol filesi, spor çantası, forma, basketbol, voleybol ve futbol topları verildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yaptığı konuşmada, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

        İlçedeki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Turan, "Spor, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimi için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda talepte bulunan tüm okullarımıza spor malzemelerini ulaştırdık. Amacımız, gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırmak ve okul spor faaliyetlerini daha güçlü hale getirmek." dedi.

