Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rhodiapolis Antik Kenti'ne yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rhodiapolis Antik Kenti'ne yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda öğretmenler ve aileleri, Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi önünden, Rhodiapolis Antik Kenti'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, antik kentin amfi tiyatrosunda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin zorluğunu ve bir o kadar da kutsallığını iyi bildiğini söyledi.

        Öğretmenlerin, eğitim verdiği öğrencilerle aslında geleceği inşa ettiğini vurgulayan Avcıoğlu, "Yaptığınız iş çok zor ve meşakkatli, ancak bir o kadar da onurlu ve gururlu bir meslek. Böyle güzel bir günde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyor ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

        Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de etkinliğe destek veren Kumluca Belediyesi ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek tarihle iç içe bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından ilçede görev yapan müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

        Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Kocagöz: "Antalya'yı 'UNESCO Dünya Kitap Başkenti' yapmak istiyoruz"
        Kocagöz: "Antalya'yı 'UNESCO Dünya Kitap Başkenti' yapmak istiyoruz"
        Bakan Bolat'tan esnafa 4 yeni haber
        Bakan Bolat'tan esnafa 4 yeni haber
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ticaret Bakanı Bolat, Antalya'daki TESKOMB Başkanlar Buluşması'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Antalya'daki TESKOMB Başkanlar Buluşması'nda konuştu:
        Tarım, ülkelerin yumuşak gücü Tarım Diplomasi Zirvesi, Growtech Antalya'da...
        Tarım, ülkelerin yumuşak gücü Tarım Diplomasi Zirvesi, Growtech Antalya'da...
        Kazada ölen Şükran Ela'nın cenazesini Almanya'dan gelen babası teslim aldı
        Kazada ölen Şükran Ela'nın cenazesini Almanya'dan gelen babası teslim aldı