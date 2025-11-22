Kumluca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rhodiapolis Antik Kenti'ne yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda öğretmenler ve aileleri, Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi önünden, Rhodiapolis Antik Kenti'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, antik kentin amfi tiyatrosunda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin zorluğunu ve bir o kadar da kutsallığını iyi bildiğini söyledi.

Öğretmenlerin, eğitim verdiği öğrencilerle aslında geleceği inşa ettiğini vurgulayan Avcıoğlu, "Yaptığınız iş çok zor ve meşakkatli, ancak bir o kadar da onurlu ve gururlu bir meslek. Böyle güzel bir günde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyor ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de etkinliğe destek veren Kumluca Belediyesi ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek tarihle iç içe bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.