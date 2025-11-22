Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        22.11.2025 - 13:48
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli T.Ö.'nün adresine operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada, ruhsatsız 7 tabanca, 7 av tüfeği, kılıç, tabanca ve tüfeklere ait 1905 fişek, 179 boş kovan, 19 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

