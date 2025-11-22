Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İkamette yapılan aramada, ruhsatsız 7 tabanca, 7 av tüfeği, kılıç, tabanca ve tüfeklere ait 1905 fişek, 179 boş kovan, 19 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli T.Ö.'nün adresine operasyon düzenlendi.

