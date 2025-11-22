Ticaret Bakanı Bolat, Antalya'daki TESKOMB Başkanlar Buluşması'nda konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Bu, geçen yılın rakamının yüzde 46 daha üzeri bir artış. Bu yıl için gerçekten esnaf destekleri, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yüksek rakama ulaştı." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde gerçekleştirildi.

Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, bir yandan dış ticarette ihracat, ithalat düzenlemeleri, bir yandan iç ticarette ticaretin artması, esnafın, şirketlerin daha iyiye gitmesi, ekonominin büyümesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tüm paydaşlarla Türkiye'yi büyütmek ve geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iktidara geldiği günden itibaren esnafın gelişip güçlenmesi, sorunların en aza indirilmesi konusunda canla başla çalıştığını dile getirdi.

Dış politikada Türkiye'nin tarih yazdığını belirten Bolat, şunları söyledi:

"Ekonomi, bir bütündür. İç huzur, asayiş, siyasi istikrar, güçlü yönetim, liderlik, ekonomik reformlar, atılımlar, ekonominin büyümesi, gelişmesi, çiftçiyi de esnafı da işçiyi de memuru da KOBİ'leri de sanayiciyi de emekliyi de engellileri de tüm kesimleri sevindiriyor ve daha iyi şartlara kavuşturuyor. O nedenle biz, çalışmalarımızda bütün kesimler için hükümet olarak gerçekten gece gündüz demeden çalışan bir iktidarız. Cumhur İttifakı olarak 10 yıldan bu yana Türkiye için, istikrar için, terörü yenmek için, dünyanın bu jeopolitik gerilimlerin, savaşların, ticaret savaşlarının, korumacılığın hızlandığı bir dönemde vatandaşımızın tırnağına dahi zarar gelmemesi için büyük bir mücadele veriyoruz. 22 yılın sonunda Türkiye'miz gerçekten dünyada çok iyi bir yere yükseldi." Bakan Bolat, esnafın bugün aileleriyle 10 milyonluk kitleyi barındırdığını ifade etti. - "Esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık"

Bolat, esnafın taleplerini her zaman değerlendirdiklerini ve her zaman desteklediklerini dile getirdi. "Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak. Hayırlı olsun." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkincisi, ticari araçlarda biliyorsunuz, 2,5 milyon liraya üst limit esnaf kredisi için yükseltilmişti. Yeni bir uygulama olarak makine alımlarında da üst limit 2,5 milyon liraya yükseltilmiştir. Üçüncü ve herkesin merakla beklediği şu anda bu yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Bu, geçen yılın rakamının yüzde 46 daha üzeri bir artış. Bu yıl için gerçekten esnaf destekleri, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yüksek rakama ulaştı ancak çok sayıda bekleyen dosya olduğunu da arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar inşallah Halk Bankası tarafından raftan indirilip gereği yapılacak."

Esnaf kredileri verilirken faturalandırma uygulamasında geçen sene bir yıllık erteleme yapıldığını anımsatan Bolat, esnaftan bu yıl için de böyle bir talebin geldiğini söyledi. Bunun üzerinde de çalışma yaptıklarını anlatan Bolat, "Aradan geçen sürede yapılan çalışmalarda gördük ki esnafımızın biraz daha mühlete ihtiyacı var. Hep birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürler ediyoruz. Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması, bir yıl daha erteleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kararı Cumhurbaşkanlığımıza gönderdi. Kısa bir süre sonra inşallah çıkacak. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu. Bakan Bolat, dünyada ekonomik durgunluk, bölgedeki savaşlar, artan ticaret savaşları, 6 Şubat depremi gibi tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin esnaf, çiftçi, memur, her kesim için çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl da aynı toplantıda esnafla bir araya geldiklerini ve orada da önemli müjdeler verdiklerini hatırlatan Bolat, "Her büyük buluşmamızda sizlerle esnafımızı daha ileriye nasıl götürürüzü istişare ediyoruz ve sizden gelen talepleri bütçe imkanları çerçevesinde azami imkanları zorlayarak esnafımızın hizmetine, istifadesine sunuyoruz. Bundan sonra da inşallah durmayacağız, birlikte yola devam edeceğiz." dedi.

Kooperatiflere de önemli destekler sunduklarını anlatan Bolat, şunları kaydetti: "Makine, ekipman ve demirbaş alım desteğini hatırlayın, 400 bin liradan 1 milyon liraya çıkardık. Sergi, fuarlara katılım desteğini 60 bin liradan 150 bin liraya çıkarmıştık. Nitelikli personel istihdam desteği için de bir personelde yıllık 266 bine, iki personel için yıllık 532 bin liraya yükseltmiştik ve HİB'ye esas proje tutarlarının yüzde yüzüne kadar da destek verilebileceği mekanizmasını getirmiştik. Esnafları düşündüğümüz gibi kooperatiflerimizi de asla yalnız bırakmıyoruz." AK Parti iktidarından önceki dönem ile bugünkü desteklerin karşılaştırılmasını isteyen Bolat, "Biz, esnaf dostu bir hükümetiz, iktidarız. Başta esnafların piri olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, aşağı yukarı kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin çok büyük bir bölümü de esnaflıktan gelen insanlar, babaları esnaf olan insanlar, ben de dahil olmak üzere. Bundan da iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı. - Esnaf sayısı 2 milyon 300 bine yükseldi