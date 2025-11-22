Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat, Antalya'da partililerle buluştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şimdi terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşlik süreci ilerliyor. Dış politikada Türkiye artık sadece kendi coğrafyasında değil dünyada oyun kurucu, barış gönüllüsü ve birçok dünya ülkesinin yanında görmek istediği ülke konumuna geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Bolat, Antalya'da partililerle buluştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şimdi terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşlik süreci ilerliyor. Dış politikada Türkiye artık sadece kendi coğrafyasında değil dünyada oyun kurucu, barış gönüllüsü ve birçok dünya ülkesinin yanında görmek istediği ülke konumuna geldi." dedi.

        Bolat, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

        Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, 23 yıldan bu yana Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine hizmet veren AK Parti ailesinin bir ferdi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Türkiye'de çok partili hayata geçilen yıllardan, 1950 yılından bu yana en uzun süre seçim ve demokrasiyle iktidarda görev yapan yegane partinin AK Parti ve liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bolat, Cumhur İttifakı ile ülke yönetiminin son 10 yılına birlikte damga vurduklarını kaydetti.

        Darbe teşebbüslerini, demokrasiyi kesintiye uğratma çabalarını birlikte engellediklerini dikkati çeken Bolat, "Ekonomik darbe girişimlerini birlikte püskürttük. 2008-2009 yıllarındaki dünyada yaşanan ekonomik krizi, Kovid-19 salgını, yüksek enflasyon bunalımı ve çok büyük depremler yaşadık. Bütün afetlerle mücadeleyi de Cumhurbaşkanı'mızın koordinasyonu ve liderliğinde AK kadrolar olarak yaptık." dedi.

        Bütün krizlerden güçlenerek çıktıklarını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

        "Ekonomideki başarılarımız, milli geliri dolar bazında 6,5 kat yükseltmemiz, mal ve hizmet ihracatını 7,6 kat arttırmamız, Türkiye'yi başta dış politikada, savunmada, askeri alanda zaferlere ulaştırmamız enerjide elektrik üretimimizi 4 katı arttırmamız, tarımda milli gelirimizi dolar bazında 3 katı arttırmamız, sanayide birçok sektörde dünyada ilk 10 içinde yer alan ülke konumuna ulaşmamız çok büyük başarılarımız oldu. Türkiye, ayrıca dünyanın alt ve üst yapısını en iyi ve modern şekilde yenilemiş ülkelerin başında gelmektedir. Millet bahçeleri, kütüphaneler gençlik ve bilgi merkezleri, üniversite sayılarının arttırılması, okulların yenilenerek derslik sayılarının yaklaşık 2 katına çıkarılması, şehir hastaneleri, hastanelerdeki modern yatak sayılarının 2 katına çıkması hep bu dönemde başarıldı."

        "AK Parti'nin göreve geldiğinden bu yana '3 Y' yani yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadeleyi başarıyla uyguladığını" anlatan Bolat, AK kadrolarla Türkiye'nin dünyada saygın, itibarlı, güçlü bir ülke olmasını sağladıklarını kaydetti.

        - "Son 10 yılda terörle mücadelede büyük bir zafer kazanıldı"

        Türkiye'de siyasi istikrarın 23 yıldır kesintisiz sürdüğünü anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Son 10 yılda terörle mücadelede büyük bir zafer kazanıldı. Şimdi terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşlik süreci ilerliyor. Dış politikada Türkiye artık sadece kendi coğrafyasında değil dünyada oyun kurucu, barış gönüllüsü ve birçok dünya ülkesinin yanında görmek istediği ülke konumuna geldi. Amerikan siyasetinde Türkiye kilit oyuncu, Rus ve Çin siyasetinde de. Afrika'da zaten çok sevilen, saygı duyulan bir ülke. Orta Doğu'da, Asya'da, Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da dahi Türkiye saygı duyulan bir ülke konumuna geldi."

        Belediye seçimlerinde bazı yerlerde "yol kazası" yaşadıklarını ifade eden Bolat, "Ama bu bir hayra vesile oldu. Bir yanda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın halkın içinde, gönlünde olan başarılı icraatları, çalışmaları diğer yanda da '3 Ç' yani çöp, çukur, çamura gömülmüş, suyu bulmada sıkıntı çeken, halkın sorunlarıyla, trafikle, yolla, su temini, çevre ve parklarla uğraşmayan, birçok yerde gırtlağına kadar yolsuzluklara boğulmuş bir belediyecilik anlayışı. Farkın anlaşılması için bu hayırlara vesile oldu." ifadelerini kullandı.

        Anketlere göre son aylarda AK Parti ve CHP arasındaki farkın AK Parti lehinde açılmaya başladığını dile getiren Bolat, kibirlenmeden, halkın gönlünden hiç kopmadan hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Ziyarette, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Hayır çarşısı gelirleri Gazze yararına bağışlandı
        Hayır çarşısı gelirleri Gazze yararına bağışlandı
        TESKOMB Başkanlar Buluşması Antalya'da düzenlendi
        TESKOMB Başkanlar Buluşması Antalya'da düzenlendi
        Bakan Bolat'tan esnafa 4 yeni haber (2)
        Bakan Bolat'tan esnafa 4 yeni haber (2)
        Çocuklara hem teorik hem uygulamalı eğitim Kumluca'da 'Sağlıklı çocuk, sağl...
        Çocuklara hem teorik hem uygulamalı eğitim Kumluca'da 'Sağlıklı çocuk, sağl...
        Antalya'da güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar sahillerde yoğunluk o...
        Antalya'da güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar sahillerde yoğunluk o...
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi