Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)
Setler: 24-26, 15-25, 23-25
Süre: 91 dakika (34, 23, 34)
ANTALYA
