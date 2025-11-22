Habertürk
Habertürk
        Ticaret Bakanı Bolat, TESK İstişare Toplantısı'nda konuştu:

        Ticaret Bakanı Bolat, TESK İstişare Toplantısı'nda konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisini büyüttük. Dolar bazında 6,5 kat büyüttük. Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça, ticaret arttıkça esnafın da işi yükseliyor, büyüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:24
        Ticaret Bakanı Bolat, TESK İstişare Toplantısı'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisini büyüttük. Dolar bazında 6,5 kat büyüttük. Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça, ticaret arttıkça esnafın da işi yükseliyor, büyüyor." dedi.

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu "İstişare, Değerlendirme Eğitim ve Mesleki Dayanışma" Toplantısı, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, esnaf dostu bir hükümet olduklarını ve 2002'den bu yana esnafa önemli destekler verdiklerini söyledi.

        Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe esnafın da güçlendiğini dile getiren Bolat, esnaf sayısının 1 milyon 300 binlerden 2 milyon 285 bine yükseldiğini kaydetti.

        Ticaret Bakanlığı olarak hem dış ticaret hem de iç ticaretle uğraştıklarını anlatan Bolat, her buluşmada esnafa önemli müjdeler verdiklerini ifade etti.

        Bolat, bugünkü buluşmada esnafın taleplerini değerlendirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Makine yatırımları için kredi üst limitiniz 2,5 milyon liraya çıkarılıyor. Tıpkı ticari araç alımında olduğu gibi. İkincisi bu yıl 148 milyar lira sizlere finansman desteği sağladık. Şimdi bazıları bunu küçük görebilir. Ne var ki? İşte finansman maliyeti olan bir destek ama piyasa rayiçlerinin yüzde 50'si arkadaşlar. Bu yüzde 50'yi hazine karşılıyor, devlet bütçesinden karşılanıyor. Bu çok önemli bir destek. Ve bu yıl yüzde 46 artış var, esnaflara verdiğimiz bu kredi desteklerinde."

        Bolat, yıl başından itibaren finansman maliyetini bir adım daha aşağıya çekmek için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

        Yıl başında yürürlüğe girmesi beklenen kredi alımlarındaki yüzde 30'luk faturalandırma uygulamasını da bir yıl daha erteleyeceklerini açıklayan Bolat, şöyle devam etti:

        "3 Kasım 2002'den bu yana 4 milyon 600 bin defa kredi kullandırmayla esnafımıza 704 milyar lira, bugünkü kurdan bile hesaplasak yaklaşık 17 milyar dolar destekleri hükümetimiz sağladı. Niçin 'esnafımız güçlensin, gelişsin, işleri rahat olsun, huzurlu olsun' diye. Türkiye ekonomisini büyüttük. Dolar bazında 6,5 kat büyüttük. Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça, ticaret arttıkça esnafın da işi yükseliyor, büyüyor."

        -"10 ayda çoğu market 470 bin işletme ve 31 milyon ürün denetlendi"

        Market denetimlerine değinen Bolat, fahiş fiyat, fiyat etiketi kontrolleri konusunda da mücadele ettiklerini belirtti.

        Bu yıl 10 ayda çoğu market 470 bin işletmeyi ve 31 milyon ürünü denetlediklerini dile getiren Bolat, kanunlara, mevzuatlara uymayan işletmelere de 2,4 milyar lira ceza uygulandığını ifade etti.

        Bolat, satıcıların, çiftçilerin huzurlu, mutlu, memnun olacağı bir şekilde adil rekabet şartlarının sağlanmasını istediklerini kaydetti.

        Ankara'da aralıkta Ahilik Bayramı'nı kutlayacaklarını söyleyen Bolat, her zaman esnafın yanında yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

