        Antalya Haberleri

        Antalya'da güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Hava sıcaklığının 27 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:04
        Hava sıcaklığının 27 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenen vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü.

        Güneşli ve sıcak havayı fırsata dönüştürenler Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

        Yabancı turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, kumsalda güneşlendi, bazıları da palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

        Bazı turistler de jet ski, yelkenli ve deniz paraşütüyle keyifli anlar yaşadı.

