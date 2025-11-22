Hayır çarşısı gelirleri Gazze yararına bağışlandı

Manavgat Kudüs Platformu tarafından düzenlenen hayır çarşısı etkinliğinde elde edilen gelir, Gazze halkı yararına projeler yürüten dernek ve vakıflara bağışlandı.

Antalya İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Kasım tarihinde Manavgat Cumhuriyet Meydanında hayır çarşısı etkinliği düzenlendi. Hayırseverler tarafından hazırlanan stantlardaki el işleri ve yiyecekler Gazze halkının yaralarını sarmak için satıldı.

İki günde elde edilen gelir, bileşen dernek ve vakıflara Gazze'deki projelerinde değerlendirmeleri için eşit olarak bağışlandı.

İHH Manavgat Temsilciliği tarafından platformun organizasyonundan elde edilen gelir, sıcak yemek, ekmek dağıtımı ve tekerlekli sandalye olarak projelere aktarıldı.