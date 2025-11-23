Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Görme engelli öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

        Antalya'da yüzde 97 görme engelli edebiyat öğretmeni Mehmet Murat Dikici, 8 yıldır azmiyle öğrencilerine örnek oluyor.

        Giriş: 23.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:11
        Görme engelli öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor
        GÜLSEM ADAM - Antalya'da yüzde 97 görme engelli edebiyat öğretmeni Mehmet Murat Dikici, 8 yıldır azmiyle öğrencilerine örnek oluyor.

        Çocukluk yıllarında başlayan görme bozukluğu yıllar geçtikçe artmaya başlayan Dikici, hayatına dokunan edebiyat öğretmenine olan sevgisiyle öğretmen olma hayali kurdu.

        Memurluk mesleğini yaptığı sırada retina yırtılması nedeniyle görme kaybı yüzde 97'ye çıkan Dikici, öğretmen olmak için girdiği sınavlarda başarı göstererek hayalini gerçekleştirdi.

        Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 yıldır Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Dikici, gönül verdiği öğretmenlik mesleğiyle öğrencilerinin hayatına dokunarak hem karanlık dünyasını aydınlatıyor hem de kariyer hedefleri doğrultusunda onlara destek veriyor.

        Öğretmen Dikici, AA muhabirine, doğuştan görme probleminin olduğunu, bunun için birçok ameliyat geçirdiğini ve çoğunun başarısız olduğunu söyledi.

        Eğitimini kabartma yazılarla aldığını belirten Dikici, "Üniversiteyi bitirene kadar aslında görme kaybım bu kadar fazla değildi, memurluk esnasında retina yırtılması olunca görmem daha da azaldı. Çok şükür şu anda en azından idare edecek kadar görüyoruz." dedi.

        Dikici, çocukken edebiyat öğretmenin kendisiyle çok ilgilenmesi ve edebiyatı sevdirmesi sayesinde hep öğretmen olmak istediğini kaydetti.

        - "Görmemek, duymamak öğretmenlik yapmaya bir engel değil"

        Memurluk görevinin ardından girdiği sınavlarda öğretmen olmayı başardığını anlatan Dikici, şöyle konuştu:

        "Yapabileceğimiz en kutsal mesleklerden birisi öğretmenliktir. Görmemek, duymamak öğretmenlik yapmaya bir engel değil, bir şekilde aşabiliyorsunuz. Zihin olarak kendinizi hazırlarsanız bunlar size engel olmuyor. Hiçbir zaman görmemem öğretmenlik yapmama mani olmadı. Önemli olan bir şeyi istemek, azimle o iş için çaba göstermekti. Ben de çaba harcadım, yeri geldi gözden dolayı zorlandım ama bir şeyi çok istedikten sonra bu iş gerçekleşiyor. "

        Dikici, babasının da okuması için elinden geleni yaptığını ve bu sayede engelleri aştığını dile getirdi.

        Sınıfa girip öğrencilerine ders anlatmaya başladığında çok mutlu olduğunu vurgulayan Dikici, "Burada öğrencilere dokunabilmek, bir kişinin hayatını şekillendirebilmek benim için çok önemli. Çok kutsal bir meslek yapıyoruz. Telafisi olmayan bir meslek yapıyoruz, öğrencinin hayatına dokunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

