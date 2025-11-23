Görme engelli öğretmen, azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

GÜLSEM ADAM - Antalya'da yüzde 97 görme engelli edebiyat öğretmeni Mehmet Murat Dikici, 8 yıldır azmiyle öğrencilerine örnek oluyor.

Çocukluk yıllarında başlayan görme bozukluğu yıllar geçtikçe artmaya başlayan Dikici, hayatına dokunan edebiyat öğretmenine olan sevgisiyle öğretmen olma hayali kurdu.

Memurluk mesleğini yaptığı sırada retina yırtılması nedeniyle görme kaybı yüzde 97'ye çıkan Dikici, öğretmen olmak için girdiği sınavlarda başarı göstererek hayalini gerçekleştirdi.

Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 8 yıldır Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Dikici, gönül verdiği öğretmenlik mesleğiyle öğrencilerinin hayatına dokunarak hem karanlık dünyasını aydınlatıyor hem de kariyer hedefleri doğrultusunda onlara destek veriyor.

Öğretmen Dikici, AA muhabirine, doğuştan görme probleminin olduğunu, bunun için birçok ameliyat geçirdiğini ve çoğunun başarısız olduğunu söyledi.

Eğitimini kabartma yazılarla aldığını belirten Dikici, "Üniversiteyi bitirene kadar aslında görme kaybım bu kadar fazla değildi, memurluk esnasında retina yırtılması olunca görmem daha da azaldı. Çok şükür şu anda en azından idare edecek kadar görüyoruz." dedi.