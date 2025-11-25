Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Antalya'da "Öğretmen Akademileri" programına katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Antalya'da düzenlenen programın açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:27 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Antalya'da "Öğretmen Akademileri" programına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Antalya'da düzenlenen programın açılışını gerçekleştirdi.

        Muratpaşa ilçesindeki Falez Uygulama Otelinde düzenlen programa, Bakan Yardımcısı Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Yelkenci, programdaki konuşmasında, öğretmen akademilerinin, öğretmenlerin gelişimi için hayata geçirildiğini söyledi.

        Öğretmenlerden farklı alanlara yönelerek yeni deneyimler elde etmelerini istediklerini belirten Yelkenci, akademi sayesinde öğretmenin alışık olduğu çevrenin dışına çıkmalarını arzu ettiklerini belirtti.

        Akademide "Şehir ve kültür, edebiyat, müzik, biyografi ve düşünce" gibi alanların yer aldığını dile getiren Yelkenci, şu ifadelere yer verdi:

        "Öğretmen olarak rutin çevremizin dışına nasıl çıkarız, bunun bir kaç yolu var. Mesela büyük insanların hatırasını okuyarak yola çıkabiliriz, şehirlerle, mekanlarla ilgili hazırlanmış albümlere, kataloglara bakarak çıkabiliriz. Şehir içi veya şehir dışında seyahatlere çıkabiliriz. Yine her biri büyük bir evren olan büyük insanlarla sanat, düşünce insanlarıyla temas edebiliriz. Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyarak, kendimize yaşam tarzı olarak bunu oluşturabiliriz. Bizler öğretmen olarak ne kadar çok mekandan, insandan beslenirsek o kadar çok farklılaşırız."

        İl Milli Eğitim Müdürü Eriş ise Öğretmen Akademisi'nin öğretmenler için çok ufuk açığı olduğunu ve katılacak öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Eriş, Yelkenci'ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
        Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
        Antalya'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu
        Antalya'da ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu
        Antalya'da kaybolan yaşlı adam evinden 5 kilometre uzakta bulundu
        Antalya'da kaybolan yaşlı adam evinden 5 kilometre uzakta bulundu
        Büyükşehir'den kadına yönelik şiddete karşı eğitim düzenlendi
        Büyükşehir'den kadına yönelik şiddete karşı eğitim düzenlendi
        Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak öldü, kaza kamerada (2)
        Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak öldü, kaza kamerada (2)
        Antalya Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması
        Antalya Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması