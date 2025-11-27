Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Antalya'da sağlık teknolojileri konferansında konuştu:

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'nin dijital dönüşümde kaydettiği ilerlemeye işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı ve son 10 yılda gerçekleşen Sağlıkta Dijital Dönüşüm hem ulusal hem uluslararası alanda takdir görmüş, bağımsız kuruluşların raporlarında iyi uygulama örneği olarak gösterilmiştir." dedi.

Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Birinci, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kentsel hayattaki yaşam tarzı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, giderek artan ekran süreleri ve hava kirliliğindeki artışın oluşturduğu ciddi sağlık sıkıntılarının, çoğu ülkelerde bütün göstergeleri olumsuz etkilemeye başladığını söyledi.

Dünyada yetişkinlerin yüzde 31'i, ergenlerin ise yüzde 80'inin, önerilen fizik aktivite düzeyine hiçbir zaman ulaşamadığını belirten Birinci, fiziksel aktivitenin artırılmasının sadece bireysel sağlık için değil, aynı zamanda sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği ve küresel ekonomik yükün azaltılması açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fiziksel aktiviteyi teşvik etme misyonunda teknolojinin çığır açan yeni imkanlar sunduğunu dile getiren Birinci, "Akıllı saatler, benzeri giyilebilir teknolojiler, bireysel sağlık yönetimini adeta yeniden tanımlıyor. Fiziksel hareketliliğin, obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve birçok kronik hastalık riskini nasıl bertaraf ettiğini bilimsel kanıtlardan biliyoruz. Ancak tablo acil eylem gerektiriyor." diye konuştu.

Türkiye'de her 5 kişiden 1'inin obeziteyle mücadele ettiğini bildiren Birinci, yaşamın sürdürülebilirliği ve sağlığın teminatı için kritik öneme sahip olan sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim meselesinin, küresel tehdit haline dönüştüğünü söyledi.

Birinci, sağlıklı gıda güvenliğinin sağlanmasının sadece beslenme politikalarının değil, insan, hayvan ve çevre sağlığının tek başına ele alındığı "tek sağlık" yaklaşımının temel direği olduğunu vurguladı.

Zoonotik hastalıklar, pestisit ve kimyasal kirlilik gibi gıda güvenliğine yönelik tehditlerin hem toplumun hastalık yükünü artırdığını hem de salgını güçlendirerek sağlık sisteminin mali sürdürülebilirliğini sarstığını belirten Birinci, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvan kökenli olduğunu kaydetti.