Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kepez ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, 6 bin 500 kaçak sigara, 45 kilogram kaçak tütün, 480 bin doldurulmuş makaron ile 300 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Elektrikte yeni sınıra 'gelir düzeyi' önerisi
        Elektrikte yeni sınıra 'gelir düzeyi' önerisi
        Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıkt...
        Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıkt...
        Sultan Alaeddin Keykubad'ın iki başkentini birleştiren kadim kervan yolu iç...
        Sultan Alaeddin Keykubad'ın iki başkentini birleştiren kadim kervan yolu iç...
        Kamyonun çarptığı talihsiz yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kamyonun çarptığı talihsiz yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kuzen cinayeti kamerada
        Kuzen cinayeti kamerada