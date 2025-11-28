Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Uçar'ın kullandığı 07 YRU 04 plakalı otomobil ile Hüseyin Tırnaksız idaresindeki 07 BGU 326 motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Tırnaksız ile yolcu olarak bulunan Fatih Emre Karcı yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Kumluca'da hayırseverin yaptırdığı çeşme hizmete açıldı
        Kumluca'da hayırseverin yaptırdığı çeşme hizmete açıldı
        Kendi acısını unutup araçtaki çocuğu düşündü, sebebi küçük yaşta kaybettiği...
        Kendi acısını unutup araçtaki çocuğu düşündü, sebebi küçük yaşta kaybettiği...
        Ürpertici cinayetler oyun oldu, çocuklara satılıyor
        Ürpertici cinayetler oyun oldu, çocuklara satılıyor
        480 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        480 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu
        Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu
        Apartmana eli boş girdi, dışarıya altında akrobasi bisikleti ve çantayla çı...
        Apartmana eli boş girdi, dışarıya altında akrobasi bisikleti ve çantayla çı...