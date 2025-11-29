Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sanat tarihçisi kadın, kurduğu atölyeyle seramik sevgisini mesleğe dönüştürdü

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde, sanat tarihi eğitimi aldıktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Derya Adar, seramik tutkusunu kurduğu atölyeyle mesleğe dönüştürerek kendi tasarladığı çeşitli eşyalar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:05
        Sanat tarihçisi kadın, kurduğu atölyeyle seramik sevgisini mesleğe dönüştürdü
        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde, sanat tarihi eğitimi aldıktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Derya Adar, seramik tutkusunu kurduğu atölyeyle mesleğe dönüştürerek kendi tasarladığı çeşitli eşyalar üretiyor.

        Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu Adar, seramik sanatına ilgisi dolayısıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2023 yılındaki Seramik-Çömlekçilik Güzel Sanatlar Kursu'na katıldı.

        Kursta tasarım ve üretim süreçleri gibi eğitimler alan Adar, açtığı atölyede ürettiği eşyaları endüstriyel ve sanatsal sırlarla renklendirerek pişirip müşterilerin beğenisine sunuyor.

        Derya Adar, AA muhabirine, sanatsal anlamda her zaman bir arayış içerisinde olduğunu söyledi.

        Kursta aldığı yaklaşık 3 aylık eğitimle kurmak istediği atölyenin temelini attığını belirten Adar, eğitimin ardından yaklaşık 1,5 yıl içinde eşinin de katkılarıyla atölyesini açtığını dile getirdi.

        Adar, ürünlerinin çevresindeki insanlar tarafından beğenilmesinin kendisini yüreklendirdiğini ifade etti.

        En çok kahve ve çay fincanları ile sofra takımlarının tercih edildiğini aktaran Adar, bu talep doğrultusunda da ürün gamını her geçen gün genişletmeye çalıştığını kaydetti.

        Adar, el yapımı ürünlerin insanlara kendilerini özel hissettirdiğini vurgulayarak, "Bir ruhu olduğuna inandığım el yapımı ürünlerimin malzeme kalitesine dikkat ediyorum." dedi.

        Seramiğin çamuru alıp pişirmek olmadığını, teknik bilgi, malzeme hakimiyeti ve sabır gerektirdiğini anlatan Adar, tüm ürünlerinin kişiye özel ve özgün olduğunu belirtti.

        Müşterilerin ürünleriyle gönderdiği mutluluk fotoğraflarının kendisi için büyük motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Adar, "Sadece bir ürün ortaya koyduğumu düşünmüyorum. Bir fikri, bir emeği, bir süreci gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorum. Girişimciliğin özü de zaten budur. Ürettiğim her parça hem teknik bir yolculuğun hem de emeğimin somut bir karşılığıdır. Bu nedenle bir şey yapmak değil, gerçekten üretmek benim için çok değerli bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Hamuru çok iyi hazırlamak gerekiyor"

        Adar, toprağı bir ürüne dönüştürme sürecinde her şeyi tek başına yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Öncelikle hamuru çok iyi hazırlamak gerekiyor. Dökümü yaptıktan sonra ürünün kalıp kalitesi kadar kalıpta bekleme süresi de çok önemli. Kalıptan ayırdığım ürünü yavaş bir kurutma sürecine bırakıyorum. Bu süreç hava şartlarına göre yaklaşık 10 günü buluyor. Ürün kuruduktan sonra rötuşlayıp pişirme aşamasına geçiyorum. Pişirme işlemi yaklaşık 2 gün sürüyor. Daha sonra tekrar rötuş yapıp sırlama sürecine geçiyorum. Ardından ürün yeniden fırına giriyor ve bu aşama da yaklaşık 2 gün sürüyor. Böylece ürün toplamda yaklaşık 20 günlük bir süreçten geçiyor."

