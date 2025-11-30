Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), Boli
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi)
Goller: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe)
ANTALYA
