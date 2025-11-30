Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 30.11.2025 - 17:59 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:59
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

        Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), Boli

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi)

        Goller: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

