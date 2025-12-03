Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor

AYŞE YILDIZ - Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, sinsice ilerleyip kalıcı körlüğe yol açabilen glokomun (göz tansiyonu) erken teşhisle önlenebileceğini belirterek, "Glokomda, körlük geliştiği zaman geriye döndüremiyoruz. Bu nedenle rutin kontroller yaptırarak erken tanı almak çok önemli." dedi.

Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğinde çalışan Güngör, derneklerinin "59. Ulusal Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, glokomda göz içi sıvısındaki problemler nedeniyle gözün doku basıncının arttığını ve bunun da göz tansiyonu olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kan basıncı olarak da ifade edilen tansiyon ile göz tansiyonun farklı olduğuna dikkati çeken Güngör, "Göz içi basıncında insanların yanlışa düştüğü bir durum var. Diğer vücut basıncımız gibi değil, göz içi basıncı, 10 ila 21 milimetre civa arası normal değerler." diye konuştu.

Güngör, göz tansiyonunun çok sinsi bir hastalık olduğunu ve 40 yaşın üzerinde dünyada glokom sıklığının yüzde 2, Türkiye'de ise nüfusun yüzde 3-3,5'unu etkilediğini dile getirdi. - "60 yaşın üzeri kesin risk faktörü" Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada 70 milyon insanın glokomdan etkilendiğini anlatan Güngör, şöyle konuştu: "Bunun 6,5-7 milyonu körlükle sonuçlanıyor. Bütün körlükler içerisinde neredeyse yüzde 15'e tekabül ediyor. Yani dünyada körlük meydana gelen her 6-7 kişiden biri glokomdan kör olabiliyor. Bu nedenle rutin kontroller yaptırarak, erken tanı almak çok önemli. Glokom her yaşta görülebiliyor. 60 yaşın üzeri kesin risk faktörü, 40 yaşın üzerindekilerin mutlaka düzenli muayene yaptırması gerekiyor. Yenidoğanlarda da glokom görülebiliyor. Ailelerin bu konuda uyanık olması gerekiyor. Gözlerde çapaklanma, kızarıklık, sulanma, gözün boyutlarında değişiklik veya ödem varsa aileler ve hekimler tarafından dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığının bu konuda takdir edilecek çok yoğun çalışmaları var. İlk 3 ay, ilk 6 ay taramaları var."