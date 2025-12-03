Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:22
        AYŞE YILDIZ - Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, sinsice ilerleyip kalıcı körlüğe yol açabilen glokomun (göz tansiyonu) erken teşhisle önlenebileceğini belirterek, "Glokomda, körlük geliştiği zaman geriye döndüremiyoruz. Bu nedenle rutin kontroller yaptırarak erken tanı almak çok önemli." dedi.

        Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğinde çalışan Güngör, derneklerinin "59. Ulusal Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, glokomda göz içi sıvısındaki problemler nedeniyle gözün doku basıncının arttığını ve bunun da göz tansiyonu olarak değerlendirildiğini söyledi.

        Kan basıncı olarak da ifade edilen tansiyon ile göz tansiyonun farklı olduğuna dikkati çeken Güngör, "Göz içi basıncında insanların yanlışa düştüğü bir durum var. Diğer vücut basıncımız gibi değil, göz içi basıncı, 10 ila 21 milimetre civa arası normal değerler." diye konuştu.

        Güngör, göz tansiyonunun çok sinsi bir hastalık olduğunu ve 40 yaşın üzerinde dünyada glokom sıklığının yüzde 2, Türkiye'de ise nüfusun yüzde 3-3,5'unu etkilediğini dile getirdi.

        - "60 yaşın üzeri kesin risk faktörü"

        Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada 70 milyon insanın glokomdan etkilendiğini anlatan Güngör, şöyle konuştu:

        "Bunun 6,5-7 milyonu körlükle sonuçlanıyor. Bütün körlükler içerisinde neredeyse yüzde 15'e tekabül ediyor. Yani dünyada körlük meydana gelen her 6-7 kişiden biri glokomdan kör olabiliyor. Bu nedenle rutin kontroller yaptırarak, erken tanı almak çok önemli. Glokom her yaşta görülebiliyor. 60 yaşın üzeri kesin risk faktörü, 40 yaşın üzerindekilerin mutlaka düzenli muayene yaptırması gerekiyor. Yenidoğanlarda da glokom görülebiliyor. Ailelerin bu konuda uyanık olması gerekiyor. Gözlerde çapaklanma, kızarıklık, sulanma, gözün boyutlarında değişiklik veya ödem varsa aileler ve hekimler tarafından dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığının bu konuda takdir edilecek çok yoğun çalışmaları var. İlk 3 ay, ilk 6 ay taramaları var."

        Güngör, bebeklerde glokomun genellikle çift taraflı ancak yüzde 25'inin tek taraflı olabildiğine dikkati çekti.

        Bebeklerde glokomun erken teşhis edilmemesi durumunda körlüğe kadar ilerleyebileceğine işaret eden Güngör, “Göz içi basıncının yüksekliği, göz sinirlerinde ciddi hasara yol açabiliyor. Bebeklerde glokomun tedavisi cerrahi yöntemlerle gerçekleştiriliyor ve başarılı sonuçlar alınabiliyor.” diye konuştu.

        Güngör, dünyada tıp alanında tedavi olanaklarının geliştiğine değinerek, rutin göz muayenelerinin erken müdahaleyle tedavi olanağı sağladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

