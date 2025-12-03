Serik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
E.F.A. idaresindeki 07 YOJ 95 plakalı otomobil, D-400 kara yolundaki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı.
Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
