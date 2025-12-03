Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:29
        Serik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

        E.F.A. idaresindeki 07 YOJ 95 plakalı otomobil, D-400 kara yolundaki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı.

        Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

