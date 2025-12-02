Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:56 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:56
        Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı
        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Yıldızları, Selçuklu Belediyespor, Volkan Group Spor Kulübü, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Suruç Hokey Spor Kulübü, Kartepe Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Hokeygücü yer alıyor.

        Ligin ilk gün maçlarında Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Doruk'u 12-3, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik, Suruç Hokey'i 6-5, Volkan Group, Kartepe Belediye'yi 8-3, Metpack Alanya Yıldızları da Gaziantep Hokeygücü'nü 6-4 mağlup etti.

        Günün ikinci maçlarında ise Volkan Group, Gaziantep Hokeygücü'nü 14-0, Gaziantep Polisgücü, Gaziantep Doruk'u 6-3, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik'i 16-8, Kartepe Belediyesi de Suruç Hokey'i 11-9 yendi.

        2025-2026 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları, 6 Aralık'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

