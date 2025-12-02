Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

2025-2026 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları, 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Günün ikinci maçlarında ise Volkan Group, Gaziantep Hokeygücü'nü 14-0, Gaziantep Polisgücü, Gaziantep Doruk'u 6-3, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik'i 16-8, Kartepe Belediyesi de Suruç Hokey'i 11-9 yendi.

Ligin ilk gün maçlarında Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Doruk'u 12-3, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik, Suruç Hokey'i 6-5, Volkan Group, Kartepe Belediye'yi 8-3, Metpack Alanya Yıldızları da Gaziantep Hokeygücü'nü 6-4 mağlup etti.

