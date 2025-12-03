Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı

        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Gülümseten Adımlar" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ata binme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Gülümseten Adımlar" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ata binme imkanı buldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 07 Engel Tanımayanlar Spor Kulübü işbirliğinde, Orfe Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 engelli birey aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

        Programda, uzman eğitmenler eşliğinde ata binen özel gereksinimli bireyler, hayvanlarla iletişim kurdu, sosyalleşme imkanı buldu.

        07 Engel Tanımayanlar Spor Kulübü Başkanı Bedriye Hilal Gönenç, yaptığı açıklamada, projenin sadece bugüne özel olmadığını, "Gülümseten Adımlar" adıyla başlattıkları çalışmanın devam edeceğini belirtti.

        Etkinliğin amacının çocukların atlarla zaman geçirmesi ve ailelerin de rahat bir nefes alması olduğunu vurgulayan Gönenç, "Bugün 15 çocuğumuzu getirdik. Amacımız kalabalık bir grup yerine, küçük gruplar halinde çocukların atlarla daha fazla etkileşim kurmasını sağlamak." dedi.

        Gönenç, 3 Aralık'ın sadece bir farkındalık günü olduğuna dikkati çekerek, toplumun engelli bireylere ve ailelerine karşı daha duyarlı olması, acıyarak bakmak yerine normal bir iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

        - "Bu bir kutlama değil, hatırlatma günüdür"

        Fizyoterapist Cumhur Elmacı ise 3 Aralık'ın bir kutlama değil, farkındalık ve hatırlatma günü olduğunu vurguladı.

        Engelli bireylerin toplum içinde yaşayabilmesinin yollarının açılması gerektiğine işaret eden Elmacı, 30 yıldır engelli bireylerle çalışan bir fizyoterapist olduğunu söyledi.

        Kaldırımların düzenlenmesinden, rampaların önüne araç park edilmemesine kadar toplumsal bilincin artırılmasının şart olduğuna dikkati çeken Elmacı, "Bugünkü etkinlik bir terapi seansı değil, bir farkındalık çalışmasıdır. Engelli bireylere şans tanındığında her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyoruz." dedi.

        Orfe Atlı Spor Kulübü İşletmecisi Gül Uysal da Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı ve hippoterapi alanında yetkili bir kulüp olarak böyle bir projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Hafsa Aysun Bozkurt ise ata binerken hiç zorlanmadığını belirterek, "Çok güzeldi, at çok tatlı ve pofuduktu. Sanki oyun oynuyormuşum gibi hissettim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi Yangını fark eden bina sakinle...
        Yangına uykuda yakalandı, dumandan etkilendi Yangını fark eden bina sakinle...
        Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın kapasitesi artırılıyor
        Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın kapasitesi artırılıyor
        Antalya'da 6. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenliği düzenlendi
        Antalya'da 6. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenliği düzenlendi
        Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor
        Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor
        Alanya 40 bine yakın tropikal meyve üreticisiyle iç piyasa ihtiyacını karşı...
        Alanya 40 bine yakın tropikal meyve üreticisiyle iç piyasa ihtiyacını karşı...
        Yolcu otobüsüyle uygunsuz şartlarda taşınan çeyrek ton ete el konuldu Antal...
        Yolcu otobüsüyle uygunsuz şartlarda taşınan çeyrek ton ete el konuldu Antal...