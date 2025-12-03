Alanya'da Kazak Eğitim Merkezi açıldı

Kazakistan Antalya Başkonsolosluğu, Alanya Gençlik Merkezi ve Alanya Kazak Dünyası Kulübü işbirliğiyle, Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak Eğitim Merkezi açıldı.

Alanya Gençlik Merkezi içerisinde kurulan Kazak Eğitim Merkezi'nin açılışına Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ünlü, Alanya Kazak Dünyası Kulübü Başkanı Feriza Abdimuratova, turizmci iş insanı Hüseyin Kara ile Kazakistan ve Türkiye'den davetliler katıldı.

Kazakların kültürel aidiyetlerini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeyi amaçlayan merkezde, Kazak dili, Kazak dansları ve "dokuz kumalak" oyunu eğitimleri de verilecek.

Törende konuşan Başkonsolos Kanafeyev, merkezin Türkiye - Kazakistan ilişkilerinin tarihi bağlarına katkı sağlayacağını belirterek, kentte yaşayan Kazaklar için merkezin bir buluşma ve eğitim noktası olacağını, Alanya halkı için de Kazak kültürünü öğrenme ve deneyimleme fırsatı sunacağını kaydetti.