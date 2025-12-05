Yapay zeka ve veri merkezleri elektriğe olan talebi hızla artırıyor AYŞE YILDIZ - Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, yapay zeka ve veri merkezlerinin yüksek elektrik tüketimi olduğunu, bunun da kritik minerallere olan talebi artırdığını belirtti.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:11 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL