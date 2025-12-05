Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:51
        Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı
        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Zeytinada Mahallesi'nde bulunan muz bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İHH arama kurtarma ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

