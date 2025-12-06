Doğa ve tarihin buluştuğu Termessos, ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunuyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Güllük Dağı Milli Parkı sınırlarındaki Termessos Antik Kenti, doğa ve tarihin bir araya geldiği görüntüsüyle ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Büyük İskender'in doğu seferinde surları aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Güllük Dağı Milli Parkı sınırlarında bulunuyor.

"Kartal yuvası"nı andıran konumu, zorlu coğrafyası dolayısıyla Türkiye'nin en iyi korunan antik kentlerinden biri olan Termessos, endemik bitkileri, yaban hayatı ve asırlık meşe ağaçlarının tarihi eserlerle iç içe geçmiş görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Ziyaretçiler, tarihi yapıları gezerken sincap, tilki ve geyik ile Termessos çiğdemi gibi endemik bitkileri görme şansı yakalayabiliyor.

- "Yaban hayatı da olduğu için belli bir saatte girişleri kapatıyoruz"

Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Termessos Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçak, Termessos'un bölgenin en büyük antik kentlerinden olduğunu söyledi.

Termessos'taki yerleşimin 1050 ile 1200 metre arasında kurulduğunu belirten Koçak, kentin bulunduğu konumun "kartal yuvası"na benzetildiğini kaydetti.

Termessosluların savaşçı ve özgürlüklerine düşkün olduğuna işaret eden Koçak, "Bağımsızlıklarını Roma döneminde bile korumuşlar. Termessos'taki sikkelerde hiçbir zaman imparator portresi basılmamış. Hep kendi kahramanlarını, tanrılarını sikkelerin üzerine basarak bağımsız olduklarını belirtmişler." dedi.

- "Ziyaretçiler kentin nekropollerini mutlaka görmeliler"

Termessos'a gelen ziyaretçilerin öncelikle doğayı sevmesi gerektiğini anlatan Koçak, "Termessos, milli park sınırları içerisinde. Yaban hayatı da olduğu için belli bir saatte girişleri kapatıyoruz. Ziyaretçiler kentin nekropollerini mutlaka görmeliler. Lahitlerin, mezar yapıların hepsi çok süslü. Üzerlerinde çeşitli kabartmalar var." diye konuştu.

Koçak, bölgede benzeri pek bulunmayan bir su kaynağı yapısı olduğunu dile getirerek, Termessos'un antik tiyatrosu, agorası, devasa sarnıçları, meclis binası, tapınakları, sütunlu caddesi, mezarlarıyla mutlaka görülmesi gereken bir antik kent olduğunu anlattı.