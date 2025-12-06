Habertürk
        Türkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katetti

        Türkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katetti

        AYŞE YILDIZ - Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı Bilimsel Program Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görkem Üçtuğ, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğunda çok hızlı yol katettiğini, rüzgar ve güneş alanında ciddi rakamlara ulaşıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:21
        Türkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katetti
        Enerji Ekonomisi Derneği Başkan Yardımcısı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üçtuğ, Anadolu Ajansının

