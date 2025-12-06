Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" verilecek

        Antalya'da, 7-10 Aralık'ta "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 10:51 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da, 7-10 Aralık'ta "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" gerçekleştirilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenecek.

        "Afet Dayanıklılığı" ve "Sürekli İyileştirme" başlıklarının ele alınacağı eğitimle konular güncel veriler ışığında irdelenecek, grup çalışmaları, vaka analizleri ve uzman sunumları eşliğinde ele alınacak.

        Programa, Türkiye'nin tüm bölgelerini temsil eden 81 ilin kamu hastaneleri hizmetleri başkanları, il değerlendirme sorumluları, sağlık tesisi yöneticileri ve değerlendiricileri katılacak.

        Eğitimle afet ve acil durumlarda sağlık tesislerinin hizmet sürekliliğini güvence altına almak, kurumsal dayanıklılığı artırmak ve hastane yönetim süreçlerinde sürekli iyileştirme kültürünü güçlendirmek amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı

        Benzer Haberler

        IAEE MECA Konferansı'nda kritik minerallerin enerji dönüşümündeki rolü ele...
        IAEE MECA Konferansı'nda kritik minerallerin enerji dönüşümündeki rolü ele...
        En iyi turizm köyüne gurur tabelası
        En iyi turizm köyüne gurur tabelası
        Park yapılacak alandaki gecekonduyu boşaltmaları istenen anne: İlaçlarımı b...
        Park yapılacak alandaki gecekonduyu boşaltmaları istenen anne: İlaçlarımı b...
        Manavgat'ta seyir halindeki araç alev alev yandı
        Manavgat'ta seyir halindeki araç alev alev yandı
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...
        Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sür...