Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Sevilay Gezer Boyacı

        On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Berat Mergen, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)

        Rams Global Cizre Belediyespor: Berkay Yavuz, Emre Çevik, Aslan Ekşi , Taha Erden, Ege Can Acil, Hernandez (Alperay Demirciler, Umut Durur, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Hüseyin Batuhan Duman)

        Setler: 25-19, 25-18, 25-20

        Süre: 78 dakika (26, 24, 28)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Uçurumdan yuvarlanan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
        Uçurumdan yuvarlanan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
        POYD Başkanlığına Hakan Saatçioğlu yeniden seçildi
        POYD Başkanlığına Hakan Saatçioğlu yeniden seçildi
        "Bir Başka Antalya 3" sergisi ziyarete açıldı
        "Bir Başka Antalya 3" sergisi ziyarete açıldı
        Mobilya sektörü MOSDER Business'ta buluştu
        Mobilya sektörü MOSDER Business'ta buluştu
        Turizmci Zafer Süral: "İsteklerin ardı arkası kesilmiyor, benim de dayanaca...
        Turizmci Zafer Süral: "İsteklerin ardı arkası kesilmiyor, benim de dayanaca...
        Gece evden otomobille ayrılan kadın, dereye düşen otomobilde hayatını kaybe...
        Gece evden otomobille ayrılan kadın, dereye düşen otomobilde hayatını kaybe...