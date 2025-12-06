Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sevilay Gezer Boyacı
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Berat Mergen, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)
Rams Global Cizre Belediyespor: Berkay Yavuz, Emre Çevik, Aslan Ekşi , Taha Erden, Ege Can Acil, Hernandez (Alperay Demirciler, Umut Durur, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Hüseyin Batuhan Duman)
Setler: 25-19, 25-18, 25-20
Süre: 78 dakika (26, 24, 28)
ANTALYA
