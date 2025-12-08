Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen 17 yaşındaki Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakmak'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.