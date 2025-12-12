Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Yunus Emre Caddesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Deniz Ş'nin (39) naaşı, Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü.
Yakınları tarafından teslim alınan kadının cenazesi, Cikcilli Mezarlığı'nda defnedildi.
Alanya ilçesindeki Saray Mahallesi'nde bulunan eve giden İ.S. (58), aralarında emlak ortaklığının olduğu belirtilen yeğeni M.Ş'yi, ardından Yunus Emre Caddesi'ndeki emlak ofisinde diğer yeğeni Deniz Ş. (39) ile eniştesi Ş.Ş'yi (65) silahla yaralamış, emlak ofisinin arka sokağındaki Çelikler Süleymaniye Camisi'ne giderek tabancayla göğsüne ateş edip intihar girişiminde bulunmuştu.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.