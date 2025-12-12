Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Alanya ilçesindeki Saray Mahallesi'nde bulunan eve giden İ.S. (58), aralarında emlak ortaklığının olduğu belirtilen yeğeni M.Ş'yi, ardından Yunus Emre Caddesi'ndeki emlak ofisinde diğer yeğeni Deniz Ş. (39) ile eniştesi Ş.Ş'yi (65) silahla yaralamış, emlak ofisinin arka sokağındaki Çelikler Süleymaniye Camisi'ne giderek tabancayla göğsüne ateş edip intihar girişiminde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.