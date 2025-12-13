Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde şarampole devrilen tır bir eve çarparak durabildi, kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        13.12.2025 - 17:39
        Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı
        Antalya'nın Demre ilçesinde şarampole devrilen tır bir eve çarparak durabildi, kazada sürücü yaralandı.

        Yavu Mahallesi D-400 kara yolu Demre istikametinde Y.P. idaresindeki 07 ATP 729 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Bariyerleri aşarak şarampole devrilen tır, yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki eve çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

        Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

