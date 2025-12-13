Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini bildirerek, üreticilere "İşlemlerinizi son güne bırakmayın." çağrısında bulundu.

        13.12.2025 - 16:54
        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı
        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini bildirerek, üreticilere "İşlemlerinizi son güne bırakmayın." çağrısında bulundu.

        Metin, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan başvuru sürecinin 31 Aralık Çarşamba günü mesai bitiminde kesin olarak tamamlanacağını belirtti.

        Sürenin uzatılmayacağını ve son günlerde ülke genelindeki yoğunluk nedeniyle sistemde aksaklıklar yaşanabileceğini vurgulayan Metin, mağduriyet oluşmaması adına işlemlerin bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

        ÇKS kaydının tarımsal planlama açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Metin, kayıt yaptırmayan üreticilerin mazot, gübre ve yem bitkisi gibi tarımsal desteklerden faydalanamayacağını aktardı.

        Metin, ÇKS belgesi olmayan çiftçilerin banka ve işletme kredisi kullanamayacağına, ayrıca TARSİM sigortası yaptıramayacağına dikkati çekti.

        Başvuru yoğunluğunu azaltmak amacıyla odayı cumartesi günleri de açık tuttuklarını bildiren Metin, üreticilerin önce Ziraat Odasında güncelleme yapması, ardından aldıkları belgeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğini anımsattı.

