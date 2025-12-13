Habertürk
        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 23:14 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:14
        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor." dedi.

        Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı kontrataklardan yedikleri goller yüzünden 2-0 geride kapattıklarını, ikinci yarı yine kontrataktan kalelerinde üçüncü golü gördüklerini belirtti.

        İkinci yarıda ellerinden geleni yaptıklarını, pozisyonlara girip gol de attıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

        "Kontrataktan yine yediğimiz dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti. Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor. Rakibimiz 6 önemli pozisyona girdi, 4 gol attı. Sonuçta kalite farkı var. Bireysel kalite farkı var. Devre arasına bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz kulüp olarak, takım olarak ona bakacağız. Yapabiliyorsak tabii. Biliyorsunuz kolay değil. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur."

