        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Hücumdaki oyuncularımız çok etkili oyun çıkardılar, güzel ve rahat bir galibiyet aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 22:55 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:55
        Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu bir Avrupa haftasında zorlu bir maçtan sonra Antalya'ya geldiklerini belirtti.

        Erken golleri bulmanın takımını oyun içerisinde çok rahatlattığını ifade eden Buruk, "İlk yarıyı çok daha rahat bir şekilde geçirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Çok fazla pozisyona girdik. Gol attık. İkinci yarı 3-0 sonrası biraz daha rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük. Kötü bir zeminde oynadık. İki takım için de gerçekten zeminin kötülüğü bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini kullanmalarını engelledi. Ama özellikle takım olarak iyi işler yaptık. Hücumdaki oyuncularımız çok etkili oyun çıkardılar, güzel ve rahat bir galibiyet aldık." diye konuştu.

        Okan Buruk, zirve yarışına değinerek, "Yarın, öbür gün de diğer maçları seyrettikten sonra bu haftanın puan durumu açısından hangi takımın ne kadar önde olduğunu görmek isteyeceğiz. Trabzonspor yine güçlü bir şekilde geliyor. Arkadan Fenerbahçe güçlü bir şekilde geliyor. Son Kasımpaşa maçı ile birlikte ilk devreyi lider olarak kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

