        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da eşini öldüren sanığa müebbet hapis

        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca müebbet, cinayete yardım eden diğer sanık ise 19 yıl hapse çarptırıldı.

        Giriş: 17.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:20
        Antalya'da eşini öldüren sanığa müebbet hapis
        Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca müebbet, cinayete yardım eden diğer sanık ise 19 yıl hapse çarptırıldı.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Savaş Temirhanoğulları (48) ve Fikret İnal ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son sözü sorulan Savaş Temirhanoğulları amacının öldürmek olmadığını savunarak, "30 yıldır eşime karşı bir kere bile şiddet uygulamadım, pişmanım." dedi.

        Sanık Fikret İnal da suçsuz olduğunu öne sürerek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Savaş Temirhanoğulları'nı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, iyi hali nedeniyle sanığa bu suçtan verilen cezayı müebbet hapse indirdi. Sanık "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ise beraat etti.

        Diğer sanık Fikret İnal'a ise "yardım etme" suçundan 19 yıl hapis verildi.

        - "Benim çocuğum toprağın altında"

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Yağmur Burçin Sayın, mahkemenin kararını eleştirdi.

        Sanığa iyi hal indirimi uygulandığını ve bunun sebebini bilmediklerini dile getiren Sayın, "Sanık hakaret ve tehditten de berat etti. Ortada bütün deliller vardı. Tasarlayarak ve planlayarak olduğu zaten hepinizin gördüğü üzere açıktı. Tasarlayarak öldürmeden de ceza vermedi. Mütalaanın tam tersi iyi hal indirimi uygulandı. Bunu beklemiyorduk. Ailenin yanındayız. Bütün yasal yollarımızı sonuna kadar kullanacağız." dedi.

        Maktulün annesi Mediha Saçlı ise Savaş Temirhanoğulları'nın cezasında iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek, sanığın "bayram ettiğini" öne sürdü.

        Sanığın 24 yıl yatıp çıkacağını ifade eden Saçlı, "Hiçbir şey yokmuş gibi giriyor, öldürüyor yatağında uyurken. Benim çocuğum öldürüldü, toprağın altında." diye konuştu.

        Anne Saçlı, konuşmasının ardından baygınlık geçirdi. Saçlı'yı yakınları su ve kolonya ile kendine getirmeyi başardı.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim Temirhanoğulları (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah, silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

        Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş Temirhanoğulları ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Fikret İnal'ı Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Savaş Temirhanoğulları tutuklanmış, Fikret İnal ise serbest bırakılmıştı.

        Savaş Temirhanoğulları hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fikret İnal hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Önceki duruşmada mahkeme heyeti sanık Fikret İnal'ın da tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

        Esas hakkındaki son görüşünü iki duruşma önce açıklayan duruşma savcısı, sanık Savaş Temirhanoğulları'nın "eşe karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından, sanık Fikret İnal'ın da cinayete iştirak ettiği için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

