Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kuyumculara yönelik yetki belgesi denetimi yapıldı

        Ticaret Bakanlığı ekiplerince, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kuyumcularda yetki belgesi denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kuyumculara yönelik yetki belgesi denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı ekiplerince, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kuyumcularda yetki belgesi denetimi gerçekleştirildi.

        Antalya Ticaret İl Müdürlüğünün 20 kişiden oluşan 10 ekibi, kent merkezi ve 19 ilçede market, gıda, kuyumcu, emlak sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda denetimlerini sürdürdü.

        Bu kapsamda Antalya Ticaret İl Müdür Vekili Sebahat Akdoğan ile beraberindekiler, Altınkum Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yetki belgesi denetimi yaptı.

        Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili kanunlar kapsamında çıkarılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yıl içinde 49 bin 362 firmayı denetlediklerini bildiren Akdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından kuyum ticareti alanında çalışma yapıldığını ifade etti.

        Akdoğan, perakende kuyumculuk sektörüne ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, bu alanda hizmet kalitesinin arttırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi için yönetmelik çıkarıldığını kaydetti.

        Denetimlerin süreceğini dile getiren Akdoğan, "Bu yönetmelik doğrultusunda Kuyum Ticaret Yetki Belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi olmadan işletmeler kuyum ticareti yapamayacak." dedi.

        Ekipler, daha sonra emlak sektöründe denetimlerine devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Antalya'da eşini öldüren sanığa müebbet hapis
        Antalya'da eşini öldüren sanığa müebbet hapis
        Kepez'in Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi açılıyor
        Kepez'in Mir Mehmet Selim Unat Taziye ve Semt Evi açılıyor
        Kepez Zabıtası'ndan Hurdacılar Sitesi'ne denetim
        Kepez Zabıtası'ndan Hurdacılar Sitesi'ne denetim
        ASAT'tan Muratpaşa İçme Suyu Terfi İstasyonu'na 201 milyon TL yatırım Kapas...
        ASAT'tan Muratpaşa İçme Suyu Terfi İstasyonu'na 201 milyon TL yatırım Kapas...
        Alanya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi üreticilere anlatıldı
        Alanya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi üreticilere anlatıldı
        Büyükşehir Zabıtasından kaldırım işgallerine sıkı denetim
        Büyükşehir Zabıtasından kaldırım işgallerine sıkı denetim