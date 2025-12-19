"Mavi vatan"ın hayat kurtaran elleri 7 gün 24 saat görev başında

SÜLEYMAN ELÇİN - Batı Akdeniz'de 649 kilometrelik kıyı şeridinde deniz kazası ve boğulmalar başta olmak üzere çeşitli olaylarda arama kurtarma operasyonlarına katılan DEGAK-8 Timi, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bulunanların denizdeki kurtarıcı elleri oluyor.

"Mavi vatan" olarak tanımlanan Türkiye'nin denetimindeki deniz yetki alanlarının kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası deniz kazaları ve boğulma vakalarında da aktif görev yapıyor.

Meydana gelebilecek deniz kazalarında arama kurtarma görevi icra etmek amacıyla komutanlık bünyesinde kurulan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, "mavi vatan"da gece gündüz nöbet tutuyor.

Olası ihbarlara karşı haftanın 7 günü 24 saat görev yapan DEGAK timleri, 25 yıldır deniz kazalarının yanı sıra sel ve deprem gibi doğal afetlerde arama kurtarma, su altında delil tespiti yapma, devlet büyükleri ile üst düzey personele ait deniz araçlarının karinaları ve yanaşacakları iskelelerde şüpheli cisim arama çalışmaları yürütüyor.

Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiren ekipler, insanlara yardım eli uzatmak için canla başla çalışıyor. Ekipler, dakikalar içerisinde olay yerine ulaşarak ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bulunan kazazedelere, boğulma tehlikesi geçirenlere yardım eli uzatıyor.

Eğitimler kapsamında her gün şınav ve mekik çeken, koşu yapan tim üyeleri, çeşitli tatbikatlardaki başarılarıyla göz dolduruyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi ile Muğla'daki Eşen Çayı'na kadar olan 649 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan tim, zorlu görevlere her gün yüzme, fizik ve kondisyon çalışmaları yaparak hazırlanıyor.

Varlığıyla denizlerde güven veren DEGAK-8 Timi her türlü şartta gece gündüz demeden görev yapma kabiliyetine sahip olmak amacıyla çeşitli eğitimlerden geçiyor.

DEGAK-8 Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Emre Eroğlu, AA muhabirine, Sahil Güvenlik Komutanlığının başta arama kurtarma olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, tıbbi tahliye, deniz emniyet ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz kirliliğiyle mücadele görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

DEGAK özel timlerinin dalış ihtisas eğitimini başarıyla tamamlayan personelden oluştuğu bilgisini veren Eroğlu, "Timlerimizin temel amacı ekip ruhu, güç, kondisyon, disiplin ve cesaret ile denizde, iç sularda, su taşması kaynaklı doğal afetlerde ayrıca Libya ve Kazakistan'da icra ettiğimiz başarılı görevler gibi dost ülke topraklarında yardıma muhtaç ve kayıp şahıslara ulaşmak maksadıyla arama kurtarma görevlerini icra etmektir." dedi.

DEGAK timlerine seçilecek personelin eğitimlerinin fiziksel dayanıklılık, ileri seviye yüzme ve dalış teknikleri, ilk yardım, ekipman kullanımı ve psikolojik dayanıklılık üzerine yoğunlaştığını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu: