        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:50
        Antalya'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Antalya'da düzenlenen tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda, tefecilik suçundan 19, nitelikli dolandırıcılık suçundan 1'i cezaevinde 3 olmak üzere 22 şüpheli yakalandı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 silah, 133 fişek, çok sayıda senet ve tapu ile dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

