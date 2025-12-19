Antalya'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Antalya'da düzenlenen tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, tefecilik suçundan 19, nitelikli dolandırıcılık suçundan 1'i cezaevinde 3 olmak üzere 22 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 silah, 133 fişek, çok sayıda senet ve tapu ile dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.