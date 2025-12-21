Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Karıncalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir ineğin olduğunu gören kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Kanalda mahsur kalan inek, ekibin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu halat yardımıyla çıkarıldı.
Düşme sırasında ayağında sıyrıklar oluşan ineğine kavuşan sahibi, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.