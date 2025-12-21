Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:27
        Antalya'da su kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
        Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Karıncalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir ineğin olduğunu gören kişinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kanalda mahsur kalan inek, ekibin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu halat yardımıyla çıkarıldı.

        Düşme sırasında ayağında sıyrıklar oluşan ineğine kavuşan sahibi, itfaiye ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

