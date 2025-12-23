Antalya Ticaret Borsasının 2026 yılı bütçesi 95 milyon lira

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) 2026 yılı bütçesi, 95 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

ATB'nin aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Borsa Başkanı Ali Çandır, buradaki konuşmasında, küresel ticaretin 2025'te belirgin bir durgunluğa evrildiğini, hacminin zayıfladığını ve ekonomik büyümenin yavaşladığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerine göre Türkiye ekonomisinin yüzde 3,7 oranında büyüdüğünü dile getiren Çandır, bu oranın piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Çandır, tarım sektöründe ise bir daralma olduğunu ifade etti.

Gelecek yıl tarım alanına yönelik pozitif ayrımcılık içeren politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Çandır, "Benzer dönemleri 2001, 2007 ve 2016 yıllarında da yaşamıştık. Bu dönemleri izleyen yıllarda tarım sektörü toparlanmayı başarmıştı. Doğru politikalarla ve yerinde desteklerle, 2026'dan itibaren tarım sektörünün yeniden güç kazanacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Çandır, faiz, döviz ve enflasyon arasındaki mevcut uyumsuzluğun 2026'da kademeli olarak giderileceğini ve daha dengeli bir yapıya kavuşacağını öngördüklerini ifade etti.

Son 3 yıldır enflasyonu kontrol altına almaya yönelik uygulanan politikalarla fiyat istikrarı konusunda önemli bir mesafe alındığını dile getiren Çandır, "Enflasyon oranı yüzde 80'lerden yüzde 30'lara düştü. Bu tablo, uygulanan politikaların kararlılıkla hayata geçirildiğini ve belirli ölçüde başarı sağlandığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- Lisanslı depoculuk için fizibilite çalışmaları tamamlandı

Ali Çandır, ATB olarak bu yıl tarımdan ticarete uzanan tüm zinciri kapsayan yoğun, çok boyutlu ve sonuç odaklı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Hal mevzuatı ve yaş meyve sebze piyasasına ilişkin tespit ve çözüm önerilerini raporlaştırarak ilgili kurumlara sunduklarını belirten Çandır, şunları ifade etti:

"Tarıma özgü bir sosyal güvenlik modeli için odak grup toplantıları gerçekleştirdik. Lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve organize tarım bölgesi çalışmalarıyla üreticinin finansmana erişimini güçlendirmeyi ve piyasa derinliğini artırmayı hedefledik. Bu kapsamda fizibilite çalışmalarımızı tamamladık ancak uygun yer arayışımız devam ediyor."