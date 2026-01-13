Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

        AYŞE YILDIZ - Lezzeti ve yüksek getirisiyle öne çıkan tropikal meyvelerin Türkiye'ye adaptasyonu için süren çalışmalar sonucunda 8 tropikal çeşit tescili yaptırılarak tarım ekonomisine kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Lezzeti ve yüksek getirisiyle öne çıkan tropikal meyvelerin Türkiye'ye adaptasyonu için süren çalışmalar sonucunda 8 tropikal çeşit tescili yaptırılarak tarım ekonomisine kazandırıldı.

        Turizmin yanı sıra tarım kenti de olan Antalya'da, anavatanı farklı ülkeler olan tropikal meyvelerin yerlilerinin üretilmesi için 2017'de çalışma başlatıldı.

        Tropik meyvelerle ilgili Antalya Valiliğinin desteğiyle Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle özellikle Alanya, Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçelerinde tropikal meyvelerin adaptasyonu için proje yürütüldü.

        Sera, açık alan ve laboratuvarlarda yapılan çalışmalar sonucunda ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya türünde "Cosmic Charlie" ve "Bloody Mary" çeşitleri, çarkıfelek (passiflora) türünde "Possum Purple", mangoda "Kent", longan türünde "Kohala", litchi türünde ise "Brewster" ve "Mauritius" çeşitleri, tescil ettirilerek Milli Çeşit Listesi'ne kaydedildi.

        Enstitüde yürütülen proje sonucunda tropikal meyveler konusunda özel sektörün de yatırım yapmasıyla, mango, pitaya, çarkıfelek, papaya ve yıldız meyvesi türlerinde üretim miktarı önemli ölçüde arttı.

        BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine, enstitü olarak 5 ayrı lokasyonda, 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışma yaptıklarını söyledi.

        Antalya'nın özellikle son yıllarda tropikal meyve üretiminde öne çıkmaya başladığını belirten Ünlü, tropik meyvelerle ilgili yürüttükleri projede önemli sonuçlara ulaştıklarını dile getirdi.

        - "Amacımız çeşitlerin adaptasyonunu sağlayarak üreticinin hizmetine sunmak"

        Yabancı turistler tropik meyveleri çok tercih ettiği için otel yöneticilerinin bu meyveleri eskiden yurt dışından getirmek zorunda kaldığını anlatan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle muz, avokado gibi türlerin çok yetiştiği Alanya, Gazipaşa, Anamur'da tropikal meyve üretimi için protokoller yaparak Antalya Valiliği, BATEM, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi olmak üzere bu dört kurum çalışma yaptık. Önce yurt dışından bu fidanları getirdik. Mango, pitaya, litchi gibi bazı ürünleri tescillendirdik, aynı zamanda Milli Çeşit Listesi'ne girdi. Üreticilerimize, fidan veriyoruz. Tescil çalışmalarından sonra özellikle Alanya, Gazipaşa ve Anamur tarafında yaygın şekilde tropikal meyve üretilmeye başlandı."

        Ünlü, araştırma enstitülerinin hastalıktan ari, verimi yüksek ürünler geliştirmek için önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür çalışmalar olmadığında üreticinin yurt dışından fidan alarak üretim yapmak zorunda kaldığını, bu fidanlarla bazı hastalık ve zararlı böceklerin de gelebildiğini kaydetti.

        Antalya'nın, 1940'lı yıllarda yapılan çalışmalarla türler geliştirerek narenciye bölgesi olmasının sağlandığını ifade eden Ünlü, bundan dolayı Antalya'nın logosunda narenciye bulunduğunu dile getirdi.

        Tropikal meyvelerde de başarılı olduklarına değinen Ünlü, "Asıl amacımız bu tür meyveleri buraya getirip, adapte olabilenleri üreticinin hizmetine sunmak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Yaşlı kadının pazarda kaybettiği cüzdanı bulup evinde teslim ettiler
        Yaşlı kadının pazarda kaybettiği cüzdanı bulup evinde teslim ettiler
        Fırtınalı havada denizde can pazarı Dalgaların arasında hayatta kalma mücad...
        Fırtınalı havada denizde can pazarı Dalgaların arasında hayatta kalma mücad...
        Yörük Çalıştayları'nın sekizincisi "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" tema...
        Yörük Çalıştayları'nın sekizincisi "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" tema...
        Zeytinyağı kalite yarışması için son gün 15 Ocak
        Zeytinyağı kalite yarışması için son gün 15 Ocak
        Tesla ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu Otomobille çar...
        Tesla ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu Otomobille çar...
        Elektrikli tuzak davasında karar; 'Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezl...
        Elektrikli tuzak davasında karar; 'Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezl...