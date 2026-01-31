Türkiye genelinden 230 gönüllü, zeybek kültürünü yaşatmak için Manavgat'ta buluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araya gelen "Darbukütahya-Doğa İçin Zeybek" projesi gönüllüleri, ilk kamplarını Side'de gerçekleştirdi.



Türkiye'nin 30 ilinden 230 katılımcı, Side'de bir otelde zeybek kültürünü yaşatmak ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.



Dans sanatçısı Evrim Çetin, projenin Manavgat'ta yapılmasının özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını 2021 yılında burada çıktı. Umarım çalışmalarımız daha geniş kitlelere ulaşır. Ülkemizdeki orman yangınları sonucu biz de bir fidan dikelim istiyoruz." dedi.



Halk oyunları öğretmeni Cihan Doğan da zeybek kültürünü ve tarihin güzelliklerini insanlara aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.



Projede yaş sınırının olmadığını vurgulayan Doğan, "En küçükten en büyüğe yaş sınırı koymaksızın yol almaya çalışıyoruz. Halk oyunları bilen, bilmeyen herkesi kampımıza bekliyoruz." diye konuştu.



Kayseri Halk Oyunları İl Hakemi İlkay Alparslan ise halk oyunlarının gençler üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirterek, gençleri kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından kurtarıp, kendi alanlarına çekmek istediklerini söyledi.

