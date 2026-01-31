Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 00:29 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:29
        Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının raporları doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatmış, çalışma kapsamında toplam 380 milyon liralık işlem hacmi tespit etmişti. Ekipler, 27 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına almıştı.

