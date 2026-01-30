Antalya Valiliğinden, Trabzonspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin açıklama:
Antalya Valiliği, Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapılmasıyla ilgili yakalanan suça sürüklenen 2 çocukla ilgili adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor A.Ş. müsabakası öncesinde Trabzonspor A.Ş. takım otobüsüne yönelik zarar verme olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili suça sürüklenen 2 çocuğun yakalandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir."
