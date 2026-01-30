Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Valiliğinden, Trabzonspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin açıklama:

        Antalya Valiliği, Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapılmasıyla ilgili yakalanan suça sürüklenen 2 çocukla ilgili adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valiliğinden, Trabzonspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Valiliği, Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapılmasıyla ilgili yakalanan suça sürüklenen 2 çocukla ilgili adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor A.Ş. müsabakası öncesinde Trabzonspor A.Ş. takım otobüsüne yönelik zarar verme olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı kaydedildi.

        Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili suça sürüklenen 2 çocuğun yakalandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
        Antalya'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
        Antalya'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilg...
        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilg...
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)