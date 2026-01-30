Antalya'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Y.E.G. idaresindeki 07 AG 0011 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkadir İhsan (66) ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



- Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı



Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında elektrikli bisiklet sürücüsünün yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.







