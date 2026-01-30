Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 30.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:04
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

        Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç (Dk. 86 Giannetti), Safuri, Saric (Dk. 68 Ceesay), Ballet (Dk. 90+3 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 86 Boli)

        Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 69 Umut Nayir), Muçi (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 82 Nwakaeme), Onuachu

        Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 53 Onuachu (Trabzonspor)

        Kırmızı kart: Dk. 54 Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Hesap.com Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 66 Mustafa Eskihellaç, Dk. 72 Umut Nayir (Trabzonspor), Dk. 76 Ballet (Hesap.cm Antalyaspor)




        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

