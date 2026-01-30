Stat:CorendonAirlines Park Antalya Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç (Dk. 86 Giannetti), Safuri, Saric (Dk. 68 Ceesay), Ballet (Dk. 90+3 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 86 Boli) Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 69 Umut Nayir), Muçi (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 82 Nwakaeme), Onuachu Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 53 Onuachu (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dk. 54 Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Hesap.com Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 66 Mustafa Eskihellaç, Dk. 72 Umut Nayir (Trabzonspor), Dk. 76 Ballet (Hesap.cm Antalyaspor) ANTALYA

