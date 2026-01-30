ALKÜ'de 40-60 yaşlarındaki bireyler üniversite deneyimi yaşadı



ANTALYA-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nce (ALKÜ) daha önce üniversiteye gitmemiş 40-60 yaşlarındaki bireyler "Benim Üniversitem" projesi sayesinde üniversite deneyimi yaşadı.



ALKÜ'den yapılan açıklamaya göre, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi ile ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi koordinesinde düzenlenen projede, 27 katılımcı ilk kez üniversite ortamında eğitim alma fırsatı buldu.



Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın ardından katılımcılar, akademisyenler tarafından verilen sağlık, beslenme, gastronomi, spor, turizm ve sosyal yaşam temalı teorik ve uygulamalı derslere katıldı.



Üç gün süren program kapsamında farklı fakültelerden öğretim üyeleri ve görevliler tarafından verilen derslerde, sağlıklı yaşamdan gastronomiye kadar birçok başlık ele alındı.



ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite deneyimini ilk kez yaşayan bireylerin heyecanına tanıklık etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.



Üniversite olarak toplumun her kesimine yönelik öğrenme fırsatları sunmayı önemsediklerini ifade eden Türkdoğan, "Benim Üniversitem projesiyle üniversitemizin bir parçası olan yeni öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür ediyorum." dedi.



Projeye katılan öğrenciler ise üniversite ortamında bulunmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek, hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

