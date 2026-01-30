Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ikas Eyüpspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

