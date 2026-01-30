Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı" programında konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de iyi yetişmiş ve eğitimli bir gençliğin bulunduğunu belirterek, "Gençlerimizin belediye meclislerinden başlayıp TBMM'ye kadar her aşamada siyasi karar alma süreçlerinin içinde olmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:55 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı" programında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de iyi yetişmiş ve eğitimli bir gençliğin bulunduğunu belirterek, "Gençlerimizin belediye meclislerinden başlayıp TBMM'ye kadar her aşamada siyasi karar alma süreçlerinin içinde olmasını istiyoruz." dedi.


        Yılmaz, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Ahmet Hamdi Akseki KYK Erkek Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı"nın kapanış programında yaptığı konuşmada, bu kampların gençlerin zamanını, enerjisini ve ilgisini değerli bir amaca yönlendiren, düşünceyle emeği, bilgiyle sorumluluğu, eğlenceli bir öğrenme ortamında birleştiren programlar olduğunu söyledi.


        Tematik kış kamplarının gençliğe değer katan deneyim sunduğunu belirten Yılmaz, kampların 14 farklı ilde ve 14 farklı temada yaklaşık 2 bin 100 üniversite öğrencisini bir araya getirdiğini ifade etti.


        Eğitimde fırsat eşitliğini öncelediklerini vurgulayan Yılmaz, tüm çocuklara eşit imkanlar sunmanın ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamları sağlamanın temel görevleri olduğunu anlattı.

        Şu anda Türkiye'de 129'u devlet 79'u vakıf olmak üzere 208 üniversite olduğunu aktaran Yılmaz, "Kim ne derse desin dünyada örgün öğrenimde okuyan öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Neredeyse başvuranların tamamını yerleştiren bir sistemimiz var. Yurtlarımızda 1 milyon kapasiteyi geçmiş durumdayız." diye konuştu.

        - "Demokratik siyasetin içinde gençlerin çok daha aktif hale gelmesini istiyoruz"


        Yılmaz, İŞKUR'un gençlere yönelik eğitim ve staj programları düzenlediğini kaydetti.

        Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)" programından bahseden Yılmaz, 450 milyar lira kaynak ayrılan bu programın 3 milyon gence hizmet edeceğini dile getirdi.

        İşe İlk Adım Programı'nın önemini vurgulayan Yılmaz, 18-25 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmesi durumunda devletin 6 ay süreyle ücret ve prim desteği sağlayacağını ifade etti.


        Gençlerin siyasete daha fazla katılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Seçme seçilme yaşını düşürdük. Gençlerimizin belediye meclislerinden başlayıp TBMM'ye kadar her aşamada siyasi karar alma süreçlerinin içinde olmasını istiyoruz. Doğru bir şekilde, demokratik siyasetin içinde gençlerin çok daha aktif hale gelmesini istiyoruz. Genç bakış açısının mutlaka bütün politikalarımıza yansımasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Lütfen olumlu örnekleri daha fazla gösterelim"


        Yılmaz, bugün gelinen noktada eskiye göre çok daha fazla gencin siyasetin içinde, karar alma süreçlerinde ve sivil toplumun içinde yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Sosyal medyada çizilen imajlarla gerçek gençliğin örtüşmediğini düşünüyorum. Bizim gençlerimiz pırıl pırıl. Çok daha iyi yetişmiş eğitimli bir gençlik var. Aslında çok daha demokratik düşünen, farklı fikirlere açık, birlikte çalışmaya açık bir gençlik var. Bunu maalesef yeterince göstermiyorlar. Çünkü olumlu şeyler çok reyting almıyor. Hep olumsuz şeyler reyting alıyor. Sürekli onlar ön plana çıkıyor ama başarılı, güzel işler yapan, örnek nitelikte birtakım eserler ortaya koyan gençlerimize yeterince ilgi gösterilmiyor.


        Buradan medyaya seslenmiş olalım. Lütfen olumlu örnekleri daha fazla gösterelim. Elbette sorunlar, sıkıntılar var, onları da görelim ama olumlu iş yapanları, başarılı olanları da görelim. Örnek, dünya ölçeğinde girişimcilik yapan gençlerimiz var. Niye bunlardan haberdar değiliz? Niye bunlar haber olmuyor? Olumlu örnekleri mutlaka çoğaltmamız lazım."

        Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığının altını çizerek, ülkenin gelecekte de bölgesel ve küresel ölçekte etkisini artırarak yoluna devam edeceğini kaydetti.

        Soru cevap şeklinde basına kapalı devam eden kapanış programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Alanya'da umumi tuvaletin camları ve seramiklerini kırdılar Mahalle muhtarı...
        Alanya'da umumi tuvaletin camları ve seramiklerini kırdılar Mahalle muhtarı...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi 847 milyon TL'lik y...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi 847 milyon TL'lik y...
        Cevdet Yılmaz: Avrupa, başkalarına güvenerek yola devam edemeyeceğini gördü...
        Cevdet Yılmaz: Avrupa, başkalarına güvenerek yola devam edemeyeceğini gördü...
        TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi Antalya Şehir Hastanesi Şubesi açıldı
        TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi Antalya Şehir Hastanesi Şubesi açıldı
        Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu Otobüs şoförün...
        Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu Otobüs şoförün...
        Cinayet davasında maktulün annesi: Olay aydınlatılsın
        Cinayet davasında maktulün annesi: Olay aydınlatılsın