Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 4'ü tutuklandı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kemer ilçesinde jandarmanın yaklaşık 3 ay boyunca gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin sonucunda 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

